Hinahabol ng mga aswang

Ano po ba ang kahulugan ng panaginip ko kung saan nakita kong may mga gumagala raw na mga aswang.

Katawang tao sila na parang mga lalaki, mabibilis magsitakbo at nanghahabol daw talaga ng mga taong makikita nila. Noong una nga ay akala ko nasa hunted house lang ako ng theme park, pero parang hindi na ganoon ‘yun nung nakita kong kinakagat nila ‘yung mga taong mahuhuli nila. Pero imbes na taguan sila o tumakbo palayo, ang ginawa ko raw sa aking panaginip ay tumakbo ako sa direksyon kung nasaan sila at doon ay iniiwasan ko sila na mahuli ako. May mga pagkakataong nakakapit sila sa akin pero nagagawa kong makapiglas.

Tintin

Kabilang ang mga aswang sa mythology ng ating bansa, para sa iba ito ay kathang-isip ngunit para sa marami ito ay totoo. Kung nakita mo ito sa panaginip, nangangahulugan ito na nasa sitwasyon ka kung saan stress at labis na pag-iisip ang nangingibabaw.

Ang pag-atake ng aswang sa panaginip ay indikasyon na hindi ka nag-iingat sa iyong kalusugan.

Labis na pagkain? Panay fast food, walang exercise, at sira lagi ang digestive system? Kung ito ang sitwasyon mo ngayon sinasabi ng panaginip mo na kailangan mong baguhin ang iyong liestyle.

Nagreresulta rin kasi sa hindi magagandang panaginip ang pangit na lifestyle sa pagkain o pati na rin sa pagtulog.

Posibleng, nanood ka muna ng isang nakakatakot na pelikula o kaya naman ay video sa social media ilang minuto bago ka nagdesisyong matulog. Nagaganap din ito lalo na kung ginawa mong pampatulog ang kaka-scroll sa iyong Facebook, Twitter, TikTok account.

Sinisimbolo rin ng iyong panaginip ang mga bagay na ayaw mong kaharapin pero kailangan.

Sa parte ng panaginip mo kung saan matapang mong hinarap ang direksyon ng mga aswang imbes na tumakbo palayo, ay indikasyon na gusto mong lumaban. Maaaring naghahanap ka lamang ng tamang tao o pagkakataon para magawa ito.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.