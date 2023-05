Higit 1K nasunugan sa Maynila; 1 patay, 2 nawawala

Isang residente ang nasawi, dalawa ang nawawala habang apat ang sugatan nang sumiklab ang malaking sunog na tumupok sa tahanan ng higit 1,200 pamilya sa Sta. Cruz, Maynila kahapon nang madaling-araw.

Hindi muna isinapubliko ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang pangalan ng nasawi at nawawalang mga residente habang kinilala naman ang mga nasu­gatang biktima na sina Danilo Roque, 29, nasugatan sa kaliwang paa; Neil Royo, 26, multiple second degree burn sa iba’t ibang bahagi ng katawan; Raquel Baylos, 34, sugat sa kaliwang tuhod; at Welma Norbais, 61, pilay sa kanang balakang.

Sa ulat, nasa kasarapan ng tulog ang mga residente nang sumiklab ang apoy sa bahay na pag-aari ni Joker Flores at inuupahan ni Balong Flores sa kanto ng Oroquieta at Recto bandang alas-2:49 nang madaling-araw na tuluyang naapula ganap ng alas-12:04 nang tanghali.

Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa nasa P1.2 milyong halaga ng mga ari-arian.

Samantala, naapektuhan din ng sunog ang power supply at signaling system sa Recto station ng Light Rail Transit Line 2 (LRT) dahilan para magpatupad ang ahensya ng provisionary service mula Antipolo Station hanggang V. Mapa Station sa Maynila.

Tumagal ang limitadong train operation hanggang alas-10:56 nang umaga at alas-10:57 nang umaga ay pinalawak na ang operasyon nito mula Antipolo Station hanggang Legarda Station pabalik.

Napinsala rin ng sunog ang elevated connecting bridge na nagsisilbing link ng mga pasahero mula LRT-2 Recto Station sa LRT-1 Doroteo Jose Station kaya hindi pa ito maaaring daanan. (Juliet de Loza-Cudia)