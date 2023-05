Ginto sa SEA Games tennis! Jean Henri Lhuillier saludo sa husay nina Ruben Gonzales, Nino Alcantara

SINALUDUHAN ng matagal nang tagasuporta ng tennis at kasalukuyang pangulo ng Unified Tennis Philippines na si Jean Henri Lhuillier ang Cebuana Lhuillier-backed duo nina Nino Alcantara at Ruben Gonzales na nagwagi ng gintong medalya sa 32nd Cambodia Southeast Asian Games.

“Masaya ako at ipinagmamalaki sina Ruben at Nino habang patuloy silang umaani ng mga karangalan para sa ating bansa. Ang SEAG gold na ito ay isang bagay na pinaghirapan nila sa loob ng maraming buwan na nakikipagkumpitensiya sa iba’t ibang internasyunal na kompetisyon. Nangako akong patuloy na suportahan sila sa pinakamahusay na paraan,” sabi ni Lhuillier.

Sa suporta ng Lhuillier at Cebuana Lhuillier, nangampanya sina Gonzales at Alcantara sa Europe, Asia at South America na humahantong sa SEAG na magkaroon ng kinakailangang exposure at tibay ng laban. Naabot ni Gonzales ang career high world doubles ranking na 116 habang nasa top 300 si Alcantara.

Nakuha nina Gonzales at Alcantara ang isang come-from-behind na tagumpay nang talunin ang malakas na Indonesian tandem nina Christopher Ruangkat at Nathan Barki 2-6, 7-5, 10-5.

“Masayang-masaya kaming naghatid ng gintong medalya para sa koponan ng Pilipinas. Gusto kong personal na batiin si Boss Jean sa suportang ibinigay niya sa amin hindi lang para sa SEAG na ito sa loob ng ilang taon na tumatakbo,” sabi ni Gonzales.

“Ito ay para sa mamamayang Pilipino at para kay Sir Jean para sa lahat ng suportang ibinigay niya at sa mga kamangha-manghang bagay na nagawa niya para sa Philippine tennis,” dagdag naman ni Alcantara. (Abante Sports)