Earli Boating kumaripas sa Hopeful Stakes Race

SINILAT ni Earli Boating ang mga naliyamadong kabayo matapos sikwatin ang panalo sa 2023 Philracom Hopeful Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Sabado ng hapon.

Kulelat sa largahan si Earli Boating na ginabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA), Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema habang nasa unahan si Borrowed Heaven.

Nakasunod sina Grand Monarch at Boat Buying kay Borrowed Heaven sa kalagitnaan ng karera habang nasa hulihan pa rin ang winning horse na si Earli Boating.

Pagsapit ng far turn ay lumalapit na sa unahan si Earli Boating at sa bandang labas ito bumaybay.

Nagkapanabayan sina Borrowed Heaven at Rough Cut na umagaw ng unahan, maging si Earli Boating pagdating ng huling kurbada.

Pero sa rektahan ay sina Earli Boating at Rough Cut na lang ang nagbakbakan at nagwagi ang una ng ilong lang ang pagitan.

Hinamig ng owner ni Earli Boating ang P900,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) . (Elech Dawa)