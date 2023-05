DOTR Usec dinikdik ng Kongreso sa P50M kontrata

Iginisa ni Sagip Party-list Congressman Rodante Marcoleta si Department of Transportation (DOTr) Undersecretary Kim Robert de Leon tungkol sa kontrobersiyal na special order ni Secretary Jaime Bautista na pinapa-centralize sa kanyang tanggapan ang lahat ng kontrata na nagkakahalaga ng higit P50 milyon, kabilang dito ang pagbili ng plastic cards para sa driver’s licenses na ang total contract price ay nasa P250 milyon.

Sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Transportation, nagpahayag ng alinlangan si Marcoleta kung mayroong kakayanan ang DOTr kumpara sa LTO na siyang dapat na gumawa ng mga proyekto nito.

Ayon kay Marcoleta, may mga implikasyong legal ang special order nina Bautista at ng mga kasamahan na maaaring mapanagot ng katiwalian ang mga ito sa bandang huli.

“Naniniwala ka ba na sa katotohanan na kayo na ang magpo-procure ngayon ay nasa posisyon ka bang sabihin sa amin na nakuha mo na ang kakayahan at kaalaman na nakuha ng LTO sa mga nakaraang taon kaugnay ng procurement?” tanong ni Marcoleta kay de Leon.

“For the longest time sila ang gumagawa nito ngayon ikaw na (DOTr) kakukuha mo palang nung duty na yun to procure ibig mong sabihin nakuha mo na yung competence na yun. Kasi kinakailangang you give us a reasonable level of comfort?. Can you freely and honestly tell us na yung competence ninyo ngayon, kasi magpo-procure na eh is at par with the competence gained by the LTO?” dagdag pa ng mambabatas.

Ipinunto rin ni Marcoleta na noong tinatalakay ang 2023 national budget, ang pagkaka-alam ng Kongreso ay ang LTO ang magpapatupad ng mga proyekto nito.

Binigyang-diin ni Marcoleta na hindi dapat binabalewa ng DOTr ang Anti-Red Tape Authority (ARTA), Government Procurement Reform Act (RA 9184) at iba pang accounting at budget process na maaring maging problema nito.

Kasabay nito, hiniling ng kongresista na irekonsidera ang special order ni Bautista na naglilipat ng bidding ng mga proyekto na P50 milyon pataas sa Central Bids and Awards Committee (CBAC) ng DOTr.