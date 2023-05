‘Di matigil ang intriga: Miss Bohol dapat daw nanalo 

Ang pambato ng Makati City at Sparkle artist na si Michelle Dee ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2023 noong Saturday night sa SM Mall of Asia Arena.

Ito ang ikalawang pagsali ni Michelle sa Miss Universe Philippines. Una siya sumali noong 2022 kung saan pumangalawa siya sa nanalong si Celeste Cortesi at nakuha niya ang Miss Universe Philippines – Tourism 2022 crown.

Gaya last year, naging crowd favorite pa rin si Michelle kung saan natalo niya ang 37 candidates na mula sa iba’t-ibang panig ng Pilipinas.

Unang pumasok si Michelle sa Top 18. Very confident siya sa kanyang naging performance sa swimsuit at long gown competitions at nakuha pa niya ang special award na Best in Evening Gown.

Huli namang tinawag si Michelle sa Top 5 at sumabak agad sa dalawang magkasunod na Q&A rounds kung saan siya ang nag-standout at pinalakpakan.

Noong kokoronahan na si Michelle ay sinigaw ng audience ang Bohol, probinsya na nire-represent ni Pauline Amelinckx. Sabi, gusto raw kasi ng karamihan sa audience na si Miss Bohol ang manalo.

Ayon naman sa ilang netizen, hindi raw katanggap-tanggap ang naging resulta dahil may conflict of interest dahil isa sa naging judges ay si Ms. Annette Gozon-Valdes ng GMA-7.

Dagdag pa raw diyan ay ang napiling nagtanong sa unang round ng Q&A ay si Congressman Sam Verzosa na boyfriend ni Rhian Ramos na best friend naman ni Michelle.

Anyway, sa kanyang speech sa naganap na after-party, sinabi ni Michelle na she will work 300% para makuha ang ikalimang Miss Universe crown.

Inaabangan naman ang magiging komento ni Michelle sa mga isyung ibinabato sa pagkapanalo niya.

Bukas naman ang mga pahina ng Abante sa magiging pahayag ng Miss Universe Philippines Organization kaugnay ng mga pang-iintriga sa pagkapanalo ni Michelle.