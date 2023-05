Dennis may pa-kiss kay Jennylyn

Ang sweet ng photo na pinost ni Dennis Trillo sa kanyang Instagram habang nasa Osaka, Japan sila ng misis na si Jennylyn Mercado.

Naka-kiss kasi si Dennis sa pisngi ng misis niya.

Heto ang caption ni Dennis, “Kulang ang mga salita at mga larawan para ipahayag ang aking pag ibig at pasasalamat sa’yo. Ikaw ay hindi lang ilaw ng tahanan kundi, haligi ng atin pag ibig at ng ating pamilya. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal, pag unawa,mga sakripisyo’t paghihirap mo para sa aming lahat. I am forever grateful for you my Love. Happy Mother’s Day and advanced Happy Birthday mahal ko.”

Hindi lang tribute niya ang post na ‘yon kay Jennylyn dahil Mother’s Day ngayon dahil binati rin niya ng advance birthday ang misis na 36 years old na today (May 15).

Noong nakaraang May 4 naman ay naganap ang 1st birthday party ng anak nilang si Dylan. Sinilang ito ni Jen noong April 25, 2022. (Ruel Mendoza)