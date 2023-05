De Lima inurot na kasuhan si Ragos

Dapat kasuhan ni dating Senadora Leila de Lima si dating Bureau of Corrections (BuCor) Officer-in-Charge Rafael Ragos dahil sa pagsisinungaling na nagresulta sa mahabang pagkakulong nito.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile sa pagkaabsuwelto ni De Lima sa kanyang ikalawang drug case matapos bawiin ni Ragos sa korte ang kanyang naunang testimonya na nagdidiin kay De Lima sa ilegal na droga.

Sa kanyang lingguhang programa sa SMNI news channel, sinabi ni Enrile na malinaw na nagsinungaling si Ragos sa korte at may katapat na parusa ito sa ilalim ng batas.

“Dapat kasuhan ‘yan, imagine because of him ay nasa kulungan si Leila anim na taon. Parang nagiging malicious prosecution ‘yan. Bakit hindi niya kasuhan ‘yong testigo na ‘yon, perjury for testifying falsely against the accused. ‘Yong mga testigo na bumaligtad at nagpakulong sa kanya, kung ako siya eh kasuhan niya. May perjury eh,” ani Enrile. (Aileen Taliping)