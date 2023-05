Dating arnisador! Noelito Jose, Jr. sulit lundag sa fencing

PHNOM PENH — Tumpak ang pasya ni Noelito Garcia Jose, Jr. na maging fencer noong 2015 mula sa pagiging stick fighter.

Pinakabagong naabot ng 26-anyos, tubong Valenzuela City pero residente na ng Sta. Maria, Bulacan, ang medalyang pilak sa men’s epee individual nitong Huwebes (Mayo 11) at tanso sa team event Linggo (May 14) sa 32nd Southeast Asian Games 2023 fencing dito sa Cambodia.

“Para sa akin tama lang ang pinili kong lipatang sports kasi masaya ako sa narating ko,” lahad ng eskrimador na sumungkit din ng pilak sa 2022 Vietnam SEA Games at bronze medal sa 2019 Manila edition.

Napilitan ang part-timer ng Atletang Ayala na si Jose na mag-ober da bakod upang maging eskrimador buhat sa isang arnisador sanhi ng kawalan ng national sport (arnis) sa University Athletic Association of the Philippines.

Hinirit niya kalakip sa naabot niya bilang athletic scholar ang pag-graduate na ng Bachelor of Physical Education sports, wellnes and management sa University of Santo Tomas at maging national pool/team member buhat pa noong 2014 hanggang kasalukuyan.

Nagsimulang mag-PH martial arts si Jose nang nasa Grade 5 pa lang at ang pinakamalaking tagumpay naman bago niya ito nilisan ay ang gold sa 2013 Dumaguete Palarong Pambansa arnis secondary boy’s division (51-55) featherweight.

“Next target ko sana makalaro sa (19th) Asian Games (2023) sa Hangzhou, China (Setyembre 23-Oktubre 8),’ panapos na sey ng full-time national athlete. (Ramil Cruz)