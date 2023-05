‘Cooking show’ raw ang Miss U PH: Sparkle ayaw patulan intriga sa panalo ni Michelle

Nakakaloka talaga ang ibang bashers, huh!

After koronahan ang Kapuso star na si Michelle Dee bilang Miss Universe Philippines 2023, aba, hindi matanggap ‘yon ng iba at may nagkalat agad ng picture habang kinokoronahan ang anak ni Melanie Marquez at imbes na korona, toque (a tall, round, pleated, starched white hat worn by chefs) ang ipinuputong sa beauty queen-actress.

Of course photoshopped ang picture na ‘yon at hindi katanggap-tanggap.

Pero ang maganda, si Ms. Jan Navarro na taga- taga-Sparkle at manager ni Michelle, ayaw nang patulan pa ang pang-iintriga sa kanilang alaga.

Sagot niya nang tanungin ko kung may official statement ba ang Sparkle?

“Hi Jun !What do you mean if may official statement? We’re all ecstatic. Meron kami blow by blow updates last night while the pageant was running until she’s crowned.”

Nang banggitin namin ang pang-iintriga ng iba na ‘cooking show’ ang panalo ni Michelle, sagot ng kausap namin, “Hindi naman mawawala ‘yan (mga intriga). It’s meant to be hers. God heard our prayers. Sabi ko nga in the middle of it all, nag-pray nalang ako for God’s perfect plan for Michelle, as her manager. She has a good heart.”

Marami namang netizen ang nagtanggol kay Michelle at sinabing tigilan na ang ganyang mga intriga at baka siya pa ang tanghaling Miss Universe 2023 once na lumaban na siya sa El Salvador.

Ang iba naman ay nagsabing obvious naman na maganda’t magaling si Michelle kaya nanalo ang dalaga.

‘Yun na!