Cassy, Darren lambingan sa syuting binuking 

Electrifying ang deskripsiyon ni Miss Redgie Acuña-Magno sa tandem nina Vilma Santos, Christopher de Leon sa ‘When I Met You in Tokyo’.

“‘Yung chemistry nila grabe. On and off camera ‘yon, ha! ‘Yung mag-usap lang sila sa isang lugar, mararamdaman mo talaga. Kahit ilang years na silang hindi nagsasama, iba pa rin talaga sila.

“Masyado rin silang hands on sa shooting namin sa Japan. Collaborative effort talaga. Sabi ko nga sa credits dapat ilagay ang mga pangalan nila. Ang mga inputs nila, lalong nagpapaganda ng movie.

“Ako na nga ang nagpu-produce, pero kapag pinapanood ko ang rashes, naiiyak pa ako,” kuwento ni Redgie.

Sa personal naman, lalo raw minahal ni Redgie si Ate Vi.

“I love her even more. Lalo na kapag nakilala mo siya as a person. I’m so thankful na sila ang mga lead actors ko, dahil bukod sa mabait sila, may concern sila sa producer, concern sila sa trabaho nila.”

Siyempre, hindi rin pahuhuli ang Cassy Legaspi at Darren Espanto sa tandem nina Vi-Boyet.

“First two days namin bago mag-Japan, sina Cassy at Darren muna ang na-shoot. Iba ang chemistry nila.

“May Vilma-Boyet na matindi ang chemistry, meron ding Cassy-Darren na alam mo namang…”

Magdyowa?

“Hindi ko alam! Pero, ang nakikita ko very sweet silang dalawa. Si Cassy para siyang kinikilig lagi kay Darren,” sey ni Redgie.

Rebelasyon daw ang dalawa sa pelikulang ito, kaya dapat tutukan, dahil parehong mahusay umarte, ha!