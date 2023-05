BBM, VP Sara nagbigay pugay sa mga ina

Nakiisa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Mother’s Day nitong Linggo.

“I wish each and every mum a day full of the love, happiness, and appreciation they deserve. Happy Mother’s Day!” ayon sa pinost ng Pangulo sa kanyang Instagram account.

Samantala, kinilala naman ni Vice President at Edu­cation Secretary Sara Duterte ang mga ina na nagsasakripisyo umano para sa kanilang mga anak.

“Everything that mothers do reminds us what it is to be selfless. They ask for so little and yet they give so much,” sabi ni Duterte. “Through them, we are blessed, guided, and supported into a life of care, courage, compassion, and love.”

Ayon kay Duterte ang mga ina ay nagtatanim sa puso ng kanilang mga anak kung papaano mapapabuti ang mundo para sa iba. Ang sakripisyo at pagmamahal umano ng mga ina, ayon kay Duterte ang humubog sa kanilang mga anak at humihimok sa mga ito na mangarap at abutin ang pangarap na ito. (Prince Golez/Billy Begas)