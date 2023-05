Bakbakan ng militar, NPA tumindi, lagpas 500 residente nagbakwit

Inabandona ng mahigit 500 residente ang kanilang mga tahanan kasunod ng tumitinding bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng New People’s Army (NPA) sa Kabankalan, Negros Occidental.

Ayon kay 303rd Infantry Brigade commander Brigadier General Orlando Edralin, huling nagbakbakan ang tropa ng 94th Infantry Battalion (94IB) ng Philippine Army at 15 tirador ng Sentro De Grabidad Platoon-Central Negros 2 ng NPA sa kabundukan ng Sitio Dangalon, Barangay Hilamonan sa nasabing bayan noong Huwebes.

Naispatan aniya ng mga sundalo ang mga te­rorista habang humihingi ng gamot sa mga residente para sa mga kasama nilang nasugatan sa engkuwentro sa Himamaylan City noong nakaraang linggo.

Dagdag ni Edralin, walang nasugatan sa mga sundalo pero marami ang tinamaan sa mga rebelde batay sa nakita nilang mga bakas ng dugo sa dinaanan ng mga ito may 20 minuto pagkatapos ng bakbakan.

Samantala, narekober sa lugar ang dalawang M16 rifle, M4 rifle, dalawang magazine para sa M16, 11 round ng 5.56mm live ammunition, bandolier, backpack, at mga personal na kagamitan.

Dahil sa takot na madamay sa bakbakan, lumikas na lang aniya ang mga residente pero tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang kanilang pangangailangan tulad ng pagkain at matutuluyan.