Angel Canino sinikwat Rookie-MVP

NASUNGKIT ni De La Salle University (DLSU) Lady Spikers power-hitter Angel Canino ang Rookie of the Year at Most Valuable Player (MVP) award ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Linggo, sa Mall of Asia Arena.

Ito ang ikalawang pagkakataon sa kasaysayan ng liga na nagkaroon ng Rookie/MVP matapos unang makuha ni National University (NU) Lady Bulldogs outside hitter Mhicaela “Bella” Belen ang katulad na parangal noong isang taon.

Nakalikom ang 19-anyos na tubong Bacolod City ng kabuuang 89.375 statistical points (SP) mula sa paglapag sa pangatlo sa iskoring sa 227 points; pang-apat sa spiking sa 36.42 percent efficiency; 4th sa reception sa 40.85 percent rate, 7th sa service sa 0.27 ace per set at 9th sa blocking sa 0.44 kill blocks per frame.

Nahigitan ng 5-foot-11 heavy-hitter ang kanyang kakamping si Jolina Dela Cruz na may 86.875 SP at si University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses team captain Ejiya “Eya” Laure na may 84.074 SP sa dikdikang karera para sa pangunahing individual prize.

Nabiyayaan rin sa men’s side bilang Rookie/MVP si Josh Ybanez ng UST Golden Spikers na may nalikom na 96.00 statistical points (SP), na malayo sa ikalawang pwesto si Michaelo Buddin ng NU Bulldogs na may 73.137 SP.

Ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan ng liga na parehong nakuha ang Rookie/MVP sa parehong men at women’s division. (Gerard Arce)