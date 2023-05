Aaron Judge, Yankees nag-rally para bawian Rays

IBINALIK ng Yankees ang kahihiyang inabot sa Tampa Bay noong nakaraang linggo.

Abante noon ang New York 6-0 sa fifth inning nang agawan ng panalo ng Rays.

Nitong Sabado, Yankees naman ang nag-rally mula six-run deficit para buweltahan ang Tampa Bay 9-8.

“They did it to us. Let’s do it to them,” pambabaterya ni Anthony Rizzo sa teammates habang nasa New York dugout sila.

Sinindihan ng stolen bases ni Anthony Volpe ang rally bago nag-deliver ng dalawang two-run homers si Aaron Judge para kumpletuhin ang panalo.

Pumitik ng go-ahead single sa second inning si Taylor Walls, pinalipad ni Yandy Diaz ang una niyang career hrand slam sa five-run fifth ng Rays laban kay Yankees starter Nestor Cortes.

Gamit ang pink spikes sa Mother’s Day weekend at nasa Yankees Stadium stands ang inang si Patty, nilista ni Judge ang unang homers sapul noong April 19 bago hinarahe ng strained hip.

Inumpisahan ng walk ni Jake Bauers ang bottom fifth, kumonekra ng two-run homer si Kyle Higashioka para sa New York. Binigyan din ng walk si Gleyber Torres bago ang homer ni Judge sa right center mula sa mababang inside slider. (Vladi Eduarte)