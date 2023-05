8th Kamatyas Chess dinumog

DINUMOG ng mga chess player ang 8th edition Kamatyas FIDE Rated Rapid Chess Invitational Tournament nitong Sabado sa SM South Mall sa Las Piñas City.

Umabot sa 184 ang lumahok sa event na naging punong/abala sina IM Roderick Nava at NM David Almirol na co-founder ng Kamatyas Chess Club.

Ang ipinagmamalaki ng Dasmariñas Chess Academy na sina IM Michael Concio, Jr., IM Daniel Quizon at FM Christian Gian Karlo Arca ang tumapos ng 1st, 2nd at 3rd place. habang ang 4th, 5th at 6th place naman ay sina reigning IPCA World Champion FM Sander Severino, NM Henry Roger Lopez at NM Darry Bernardo na miyembro naman ng PH Paralympic chess team.

Nasa 7th, 8th, 9th at 10th place naman sina FM Alekhine Nouri, Enriwue David, Phil Martin Casiguran at Apollo Agapay.

Namayagpag naman sina NCFP director Engr. Rey Urbiztondo at Dr. Ariel Potot na nakamit ang Top Senior at Top Non-Master award.

***

Masisilayan sina country’s newest FM Christian Gian Karlo Arca, NM Oshrie James Reyes, NM Al-Basher Buto, WNM Antonella Berthe Racasa at WNM Jersey Marticio sa GMG Youth Chess Challenge 15 years old and below sa Mayo 20, Sabado na gaganapin sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall, Rockwell Business Center, Sheridan Street, Mandaluyong City.

Punong-abala si Thailand(based coach National Master Gerald Ferriol. Mag-call o text sa mobile number 0961-3396015.

***

Handa na ang lahat sa pag-arangkada ng Tarlac 1st FIDE Rated Chess Tournament at Age Group Chess Championship sa Mayo 21, Linggo na gaganapin sa Lower Ground Level, SM City sa Tarlac. Mag-call o text sa 0985-5584919.

***

Nakatakdang magsagawa ng chess simultaneous exhibition sina FM Robert Suelo, Jr., NM Jose Aquino, Jr. at NM Almario Marlon Bernardino, Jr. sa Mayo 21, Linggo na gaganapin sa SM Dagupan City kung saan ay punong-abala si Atty. Reddy Ceralde Balarbar.

Kabilang sa mga naunang nagpatala ay sina Hannah Aquino, Joash Aquino, Stanley Eclarino, Khamea Hermogino, Althea Echon, Edlyn Jianme Echon Ednave at Ericka Ordizo.

Mag-call o text sa 0966-6390337 para sa mga detalye.