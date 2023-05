5 tulak timbog sa P884K drug bust

Laglag sa pulisya ang limang hinihinalang tulak ng droga kasunod ng pagkakakumpiska sa higit P880,000 halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Pampanga at Bulacan noong Sabado.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Act of 2002 ang mga suspek na sina Juanito Herreros III, 48; Aliza Ann Canuto, 37; Crisanto Aena, Dariel Caña; at Lyza Dizon, 40.

Ayon sa ulat, nadakip sina Herreros at Canuto sa Barangay San Antonio sa Guagua, Pampanga at nakuha sa kanila ang pitong sachet na naglalaman ng nasa 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P204,000 at P1,000 marked money.

Dinampot naman sina Aena, Caña at Dizon sa Barangay Gumaoc East sa City of San Jose del Monte, Bulacan kung saan nasamsam sa kanila ang nasa 100 gramo ng pinaniniwalaang shabu na may street value na P680,000 at P3,000 marked money.

Nauna nang sinabi ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., na mas paiigtingin ng pulisya ang giyera kontra ilegal na droga at sisimulan nila ang pagwalis dito mula sa mga barangay sa bansa.