2 PWD nagpakitang gilas sa tennis game

Lodi sa paglalaro ng tennis ang dalawang person with disability (PWD) na ito na viral sa social media.

Mapapanood sa video na shinare ng user na US Open (@usopen) ang dalawang kelot na nakasakay sa kani-kanilang wheel chair habang nagpapalitan ng bola sa loob ng tennis court.

“These guys are incredible,” caption ng video.

Kinilala ang dalawang manlalaro ng tennis na sina Kuneida mula Japan (JPN) at si Hewett mula naman sa Great Britain (GBR).

Makikita rin ang nakakabilib na liksi at bilis ng kanilang galaw sa paghabol at paghampas ng bola pabalik sa isa’t isa.

Umani ang naturang video ng higit 7 milyong views at daan-daan libong komento sa mga netizen.

Tulad na lamang ni @somone213, “That’s more hard then ordinary tennis they use so much power.”

“This takes a hell of a lot more athleticism than regular tennis,” sabi ni @brent4326.

Puri naman ni @cmeier_05, “The upper body strength for that gotta be insane.”

“I’m extremely confident that even on my feet, playing with wheelchair rules, I would still get absolutely demolished by any of these people,” dagdag pa ni @sethdavis215. (Moises Caleon)