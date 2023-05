Trak inararo 5 sasakyan sa Cavite

Anim na sasakyan ang nagkarambola nang banggain ng driver ng isang Isuzu dump truck na umano’y nawalan ng kontrol sa kanyang manibela sa Mendez, Cavite Biyernes nang umaga.

Kabilang sa mga nagkarambola ang isang motorsiklo na minamaneho ni Romnick Lanzuela y Gahis ng Tagaytay City; Bus dum truck private na minamaneho ni Joan Dahil Pabulaya ng Dasmariñas, Cavite; Toyota Innova Wagon na may plakang NBA 7729 na minamaneho ni Carl Super Arandia; Toyota Coralla na may plakang TKB 921, at minamaneho ni Myron Gutierrez; motorsiklo ni Cesario Bunal at isang Honda Barako na hindi nakilala ang driver nito.

Kinilala naman ang driver ng Isuzu dump truck na may plakang RFA-619 na si Mike Nieva.

Sa ulat ni PCMSgt Robertson Vallejo ng Mendez Police Station, alas-9:00 kamakalawa nang umaga nang naganap ang insidente kung saan minamaneho ni Nieva ang isang dump truck habang binabagtas ng kahabaan ng JP Rizal St. sakop ng Brgy Galicia Mendez, Cavite nang nawalan siya ng kontrol sa kanyang manibela at tumbukin ang anim na sasakyan sa kanyang unahan.

Maliban sa nasirang mga sasakyan, wala namang naiulat na nasugatan sa mga driver. (Gene Adsuara)