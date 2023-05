Richard willing maka-work sina Donny, Kyle

Byx Almacen’s column logo

Mas lalo pang tinututukan gabi-gabi ang teleseryeng pinagbibidahan ni Richard Gutierrez na ‘The Iron Heart’ dahil sa mga bonggang eksena at istorya nito.

Kitang-kita ang kasiyahan kay Richard nang makapanayam siya ng entertainment press dahil nga sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanyang latest Kapamilya teleserye.

May mga idea at concept na nga raw siya na gustong i-pitch sa ABS-CBN management for his next project, pero sa ngayon ay focus muna siya na mas mapaganda pa ang ‘The Iron Heart’ at maibigay ang best para sa viewers.

Anyway, ibinahagi ni Richard ang dalawang young Kapamilya stars na gusto niyang makatrabaho sa isang action project in the future.

Una niyang nabanggit si Kyle Echarri na gumanap na young Apollo, ang character niya sa serye.

“Sa ‘The Iron Heart’, na-impress ako kay Kyle Echarri. Wala kaming eksena together, pero nakita ko na he has a lot of potential and he is a good actor and apparently a good singer.

“So, given an opportunity, okey siya makatrabaho. Mabait siya, nakasama ko siya a few times in Cebu, so he is someone I wanna work with.”

Si Donny Pangilinan naman ang isa pang gusto niyang makatrabaho na young actor.

“Si Donny Pangilinan also because I’ve seen him as a kid. Parang family friends namin sila Tita Maricel (Laxa). I’ve seen him grow up hanggang kung ano na siya today. I’m proud of him.” Exciting!