Muli ay naging matagumpay ang pagbubukas ng exhibit na pinamagatang PINTAKWATRO sa Cervio Art Haus sa #60 San Isidro St . Brgy Kapitolyo Pasig City.

Ang Exhibit ay nagsimula ng May 12-27,2023. Labing limang Artist na nagmula pa ng Bulacan sa pamumuno at pangunguna ni Marlon Tantoco kasama sina Nilo Badajos, En Bagtas, Jojo Dela Cruz, Rolly Dela Cruz, Allan Tantoco Jumacquiao, Egay Lising, Gari Lopez, Dan Macapugay, Oliver Marquez, Mar Perez, Marc Salamat, Grace Santos at Archie Sumilang. Ang inyong lingkod ay nabigyan din ng pagkakataon na mapasama sa grupo para maka bahagi sa group exhibit.

Ang layunin ng PINTAKWATRO ay magbahagi ng mga Obra ayon sa mga tao , lugar at panahon kung kailan ito itinakda.

Maglikha ng obra ayon sa mata ng isang manlilikha upang bigyan buhay na bago sa mata at panlasa ng mga sumusubaybay.

Kung paano tignan ng isang manlilikha ang mundo at bigyan ng bagong pananaw. Gumawa ng isang obra na tiyak na kakalugdan ng mga art collectors.

Ang PINTAKWATRO ay naghahayag ng motibasyon kung saan bumubuo ng isang sariwang obra para magbigay inspirasyon at kabuluhan sa daigdig ng sining.

At sa pamamagitan ng PINTAKWATRO ay nabibigyan ng pagkakataon ang mga artists na magkaroon ng isang lugar kung saan ay maaring magpakita ng kanilang mga likha na nag-ugat pa sa nakalipas at maihayag sa kasalukuyang modernong panahon.

Binibigyan din ng pagkakataon ng PINTAKWATRO na magbigay- pugay sa pamamagitan ng bawat obra ng manlilikha. Ang tunay na kahulugan ng kanilang mga ginagawa na siyang nagpapalakas ng kanilang kalooban sa mga nagpapahalaga ng kanilang mga obra.

Kaya naman muli ang pasasalamat ng grupo sa mga tao na may pagpapahalaga ng kanilang mga sining.

Iniimbitahan ang lahat na bumisita sa lugar ng pinagdadausan ng exhibit.