Pinoy muppet pasok sa ‘Sesame Street’

Gumawa ng kasaysayan sa TV show na ‘Sesame Street’ ang isang Filipino-American karakter na si TJ.

Ang muppet na ito ay nai-push ng US-based animation director na si Bobby Pontillas. Kwento niya sa panayam ng ANCX, “The reception has been amazing. Bigger than we had thought… just from that one clip, and it wasn’t even that long.”

Ang karakter ni TJ ay dinisenyo ng Filipino-American at Director for Talent Outreach, Inclusion and Content Development ng Sesame workshop na si Rosemarie Palacios.

Ang pangalan ni TJ ay mula umano sa pangalan ng sarili niyang kapatid habang ang itsura naman nito ay binase niya sa kanyang mga kaibigan sa Seattle, Washington.

Makikita si TJ na may kayumangging balat at ang ‘Filipino nose’ na may pagkalapad ang dating. Sa usapang ugali, inilarawan bilang mahiyain ang karakter nito. (Moises Caleon)