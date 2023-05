La Trouppei kontra Jaguar sa Philracom Triple Crown

MAKIKILATIS muli sina La Trouppei at Jaguar pagharap nila sa 2023 P3.5M 1st leg Triple Crown Staakes Race sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Tanauan, Batangas ngayong araw.

Sinikwat ni La Trouppei ang panalo sa Road to Triple Crown sa nakaraang buwan, pero hindi nangangahulugan na magiging madali ang laban niya. Naghanda rin ng lahat ng mga kalahok.

Isa sa nasisilip ng mga karerista na magbibigay ng magandang laban pa ay ang magkakamping sina Istulen Ola at Going East.

Sasakyan ni class A rider Kelvin Abobo si La Trouppei habang si star jockey Jeffril Tagulao Zarate ang gagabay kay Jaguar sa distansyang 1,600 meter race.

Ang ibang kalahok sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, ay sina Gintong Hari at Easy Does It.

Ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta ag papremyo kung saan ang mananalo ay may P2.5M.

(Elech Dawa)