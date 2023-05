Kaya nakabalik sa GMA-7: Matteo ‘di nanunog ng tulay

Dahil nasa GMA-7 na uli si Matteo Guidicelli, sobrang busy ngayon ng mister ni Sarah Geronimo.

Sa ngayon, sa GMA News and Current Affairs programs siya mapapanood. Start na nga siya sa ‘Unang Hirit’ bukas (Monday) at ang gagawin na rin niya ang series na ‘Black Rider’.

When asked kung may mga iba pa siyang shows na gustong gawin, “Meron, marami pa. Dahan-dahan muna dahil marami pa.”

Ang maganda nga, nakabalik sa Kapuso Network si Matteo dahil ang isa raw sa natutunan niya over the years ay kung paano mag-keep ng relationship, kaya kahit umalis siya sa GMA-7 noon ay naging maayos pa rin ang relasyon niya sa mga taga-Siyete.

At ngayon nga ay ang bongga ng pag-welcome back sa kanya.

“Hindi mo alam kung saan ka pupunta. So I always believe in keeping relationship. At talagang hindi natin alam kung sino ang makakasama pa rin natin ten years after.

“So it’s always nice to keep your relationship,” sabi niya.

Magandang reminder din ito sa ibang mga artistang lumilipat sa ibang network at kung anu-ano ang sinasabi laban sa pinanggalingan nila.

Sabi nga, don’t burn bridges!

(Rose Garcia)