Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 14 2023 – Linggo Metro Manila Turf Club Tanauan,Batangas.

R01 – 1 Double Rock, 3 Solution, 4 Kusing

R02 – 5 Civics Class, 6 Main Event, 3 Princess Mavee, 7 Golden Sunrise

R03 – 1 Magtotobetsky/Robin Hood, 2 Time For Glory, 7 Bombay Nights, 6 Jungkook

R04 – 7 Jaguar, 1 Istulen Ola/Going East, 2 La Trouppei

R05 – 5 Maki Boi, 8 Namaskar, 7 Chef Kat, 4 You Never Know/Celebrity

R06 – 2 Landslide/Tugatog, 4 Ambisioso, 7 Rockstar Show, 6 Euroclydon

R07 – 7 May Ten, 3 Che Che, 5 Crown In My Head, 6 Happy Kid

R08 – 3 Sun Dance, 2 Doktora, 8 Work From Home, 9 Nards Bentetres

R09 – 7 Isla Puting Bato, 1 Chocolate Thunder, 5 Keynote Speaker, 2 Sylvia Plath

R10 – 3 Arrogante, 10 Noh Sen Young Yana, 5 National Treasure, 7 Sapin Sapin

Solo Pick: Double Rock, Civics Class, Landslide/Tugatog

Longshot: Isla Puting Bato