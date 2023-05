Matagal na rin naman akong nakatunghay sa mga usaping pangwika. Batid ko ang mga pagbabago at paparating pang pagbabago sa ating wika dulot ng walang habas na pagtanggap natin sa impluwensiya ng ibang kultrura, pero sa lahat ng ito, kakaiba ang dulot sa akin ng salitang ‘kaliwa’.

Kaiba sa mga salitang tinatalakay ko sa espasyong ito, ang salitang ‘kaliwa’ ay sadyang galing sa atin. Hindi hiram sa kung saang kultiura at bansa. Kaya naman natatangi ang pagpapakahulugan natin sa iba pang mga salitang ang ubod ay salitang ‘kaliwa’.

Bukod sa kabaligtaran ng kanan, sa ating kultura, maraming salitang ang nasa ubod ay ‘kaliwa’. Halimbawa ang salitang ‘kaliwaan’. Sa mga transaksyon, ang ‘kaliwaan’ ay nangangahulugan ng pagbabayad sa sandaling makuha ang produkto. ‘Kaliwa’ ang pag-abot ng pera at binibiling produkto. Sa ‘kaliwaan’ nga naman, nasesegurong maayos ang binili, nainspeksiyon.

Lalo sa panahong ang lahat ay maaaring mabili gamit ang online shopping, hindi maiiwasan na may mga depektibong produktong darating sa iyo. May mga produktong iba sa inorder mo. Mayroon din na hindi darating kahit pa bayad mo na. Kung depektibo ang produkto, mahirap magsauli lalo’t nabayaran mo na. Sa ‘kaliwaan’ hindi ito nangyayari. Nagkikita kayo ng binibilhan mo. Nasusuri mo ang produkto. Maaaring tumanggi kapag mayroong nakitang hindi maganda.

Samantala, may hindi magandang konotasyon ang salitang ‘nangaliwa’. Ibig sabihin, nagtaksil sa isang relasyon. May kabit ang isang nangangaliwa. Sa mahihilig sa tsismis at pagmamarites, gamit na gamit ang salitang ‘nangaliwa’ na tumutukoy sa pagkakaroon ng isa pang relasyon habang may relasyon pa sa isa. Madalas itong maging mainit na usapin sa showbiz kung saan ang buhay ng isang sikat na personalidad ay lantad na lantad sa madla.

Ano ba ang kinalaman ng kaliwa kung bakit may salita tayong ‘nangaliwa’? Bakit nagkaroon ng hindi magandang kahulugan ang salitang ‘kaliwa’ kapag ginamit sa pangangaliwa? Hindi ko masasagot nang tiyak at may kalinawan pero maaari akong maghain ng posibleng dahilan.

Maaaring dahil sa sampung porsiyento lamang ang literal na kaliwete, o iyong gumagamit ng kaliwang kamay sa mga gawain higit sa pangkaraniwang kanan, kaya ang pangangaliwa ay pagbalikwas sa pangkaraniwan.

Hindi karaniwan ang kaliwete. Kung paanong hindi rin karaniwan ang pangangaliwa sa isang relasyon. Kung paano ring hindi pangkaraniwan ang nasa kaliwa ng political spectrum kaya naman tinatawag silang ‘makakaliwa’ o leftist. Sa agham-politika, ang mga nasa kanan ay iyong mga pumapanig sa may kapangyarihan o pamahalaan. Nasa gitna ang halos walang pakialam, at nasa bandang kaliwa ang mga naniniwalang ang kapangyarihan ay dapat taglay ng mamamayan at hindi lamang ng estado.

Komplikado ang usaping pampolitikang ito na hindi makakayang ikahon sa isang maliit na espasyo. Nais ko lang ilahad ang iba’t ibang pakahulugan natin sa mga salitang ang ubod ay ‘kaliwa’ kasama ang bilin na, huwag kayong mangaliwa.