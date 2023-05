JK Labajo may bagong girlfriend

Very stylish, blooming at palaging naka-smile si Juan Karlos Labajo sa grand launch ng Mugler, H&M collaboration.

Pagdating sa fashion, hindi raw sumasabay sa uso si JK, pero naiimpluwensiyahan daw siya ng mga tao sa paligid niya.

Speaking of influence, natanong din siya ng press kung may special girl ba na nag-i-influence sa kanya ngayon?

“Yes, meron,” pag-amin ni JK.

Bonggels din ang sumunod na rebelasyon niya tungkol sa bago niyang girlfriend.

“She is in the showbiz industry. She is also in the music industry.”

Mutual decision nila ng kanyang new girlfriend na huwag i-public ang kanilang relasyon dahil nagiging komplikado raw kapag nagiging involved ang public sa pribadong buhay ng mga public personality.

Ang ikinaganda naman sa bago niyang relationship ay pareho silang musician kaya mas malalim ang pagkakakaintidihan nila sa musika at marami raw silang ginawang collaborations, pero focus muna siya sa kanyang bagong album at acting projects.

Makakasama nga siya sa bagong teleserye ng Dreamscape Entertainmengt kung saan kasama rin sina Andrea Brillantes, Kyle Echarri, Xyriel Manabat, Zaijian Jaranilla, Elijah Canlas, Angel Aquino, Mon Confiado, Baron Geisler, at Sylvia Sanchez.

Eto nga ang pagbabalik teleserye ni JK na huling napanood sa teleseryeng ‘A Love To Last’ na umere 6 years ago.

Na-miss daw niya ang pag-arte kaya nag-decide siyang bumalik sa teleserye at magkakaroon pa siya ng isang Cinemalaya movie.

Bonggels!

(Byx Almacen)