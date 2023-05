Jimmy Butler, Miami Heat sinibak New York Knicks

BALIK ang Miami sa Eastern Conference finals, kinalos sa anim na laro ang New York Knicks huli 96-92 sa Kaseya Center nitong Biyernes.

Nagkamada si Jimmy Butler ng 24 points, inayudahan ng 23 ni Bam Adebayo at kampante nang naghihintay ang Heat sa winner ng Boston-Philadelphia. Laglagan ang Celtics at 76ers sa Game 7 ngayon.

Nasa NBA final four sa pangatlong pagkakataon sa huling apat na seasons ang Miami, humugot pa ng 14 points kay Max Strus at 11 markers, 9 assists kay Kyle Lowry.

Heat ang unang No. 8 seed sa kasaysayan ng NBA na nakarating sa conference finals – pagkatapos ng Knicks noong 1999.

KInapos ang pasabog na 41 points si Jalen Brunson sa New York. Naka-15 lang si Julius Randle at 11 kay RJ Barrett na 1 of 11 sa field. May 11 din si Josh Hart.

Natawagan si Gabe Vincent ng flagrant 1 kay Brunson wala nang isang minuto sa laro, umiskor ng 4 points sa loob ng 4 seconds ang Knicks – free throws ni Brunson at layup ni Hart para ilapit sa 92-90.

Nakakuha pa ng stop ang New York pero nakaagaw si Lowry at nagsalpak ng dalawang freebies si Butler 14 ticks na lang. (Vladi Eduarte)