ICTSI Junior Philippine Golf Tour papalo na sa Calitaya

MAGBABALIK ang aksiyon sa 1st Junior PGT (Philippine Golf Tour) Series 2023 pagpalo ngayon (Linggo) ng Leg 2 two-division tournament (9-10, 11-12 boys & girls) sa Caliraya Springs Golf Club sa Cavinti, Laguna.

Uumpisahan ang registration sa ala-7:00 ng umaga sa Caliraya Springs clubhouse kasunod nang hambalusan sa alas-8:00 ng umaga. Sagot ang Green fees at lunch ng JPGT.

Oorganisahin ng PGT sa ilalim ng programa sa golf ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.), binuksan ang junior series sa The Country Club sa Laguna noong Enero sa drive-chip-putt competition na dinaluhan nina top pros Dottie Ardina, Princess Mary Superal at 2016 Rio De Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena, nagbigay ng tips at nagbahagi ng kanilang karanasan sa mga kabataan.

(Abante Sports)