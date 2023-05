Green Spiker rumaket na scalper, bistado

HINULI ang isang volleyball player ng De La Salle University na nagbebenta ng ticket na may patong para sa sa mga laro ng 85th UAAP volleyball tournament.

Kinilala ang manlalaro na si Paul Serrano, na ayon sa reklamo ay nagbebenta ng P500 na ticket, pero P225 lang ang original price nito.

“Mr. Serrano’s actions not only involve opportunistic profiteering but also betray the principles upheld by the DLSU Men’s Volleyball team and the university,” ayon sa reklamo.

Umamin naman si Serrano sa kanyang kasalanan.

Sa isang tweet Sabado, sinabi niyang na-refund na niya ang mga binayad para sa ticket.

“Gusto ko pong mag-sorry sa lahat ng taong nasaktan, na-offend and nadamay sa ginawa ko especially DLSU/NU community. It was a learning experience in my end,” ani Serrano.

“Tickets sold by me were cancelled & refunded. I hope you all still have a heart to forgive and still give me a chance to become better. Thank you and God bless!” sey pa niya.

(Ray Mark Patriarca)