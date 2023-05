Ex-pulis timbog sa droga

Isang AWOL (absent without leave) na tauhan ng Philippine National Police (PNP) ang naaresto sa inilatag na buy-bust ng San Jose City, Nueva Ecija PNP nitong Biyernes nang umaga sa Brgy. Caanawan, San Jose City.

Sa ulat ni PLt. Col. Marlon Cudal sa tanggapan ni PCol. Richard Caballero, Nueva Ecija police director, kinilala ang naaresto na si Neil Fernando Ramos, 44-anyos, residente ng Villa Rigor, Brgy. Maragol, Science City of Muñoz, Nueva Ecija.

Dakong alas-8:20 nang umaga nang maikasa ang buy-bust nina COP Cudal, katuwang ang mga tauhan ng NEPPO PPDEU at Philippine Drug Enforcement Agency.

Gamit ang P1,000 marked money nakabili ang police poseur buyer ng sachet ng shabu at nakunan ng isang caliber 45 revolver na may pitong bala at isang MK2 handgrenade ang suspek nang arestuhin.

Nabatid na 2006 makapasok sa PNP si da­ting Patrolman Ramos at nag-AWOL mula noong 2014 pagkaraan ng may walong taon sa serbisyo dahil sa pagkalulong sa bawal na gamot.

“Alam ko sa kanya naipa-rehab pa pero hindi pa rin naglubay hanggang ngayon,” ayon kay COP Cudal.

Bukod sa paglabag sa Rep. Act 9165, kinasuhan din ng illegal possession of firearms at explosive, dagdag pa ni Cudal. (Jojo de Guzman)