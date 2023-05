Chiz kinontra mandatory boy, girl scout sa elementary

Kinontra ni Senador Francis “Chiz” Escudero ang panukala na maging mandatory ang pagiging miyembro ng elementary student sa Boy Scout at Girl Scout of the Philippines.

Sinabi ni Escudero na may kuwestiyon sa legalidad ng mandatory membership sa BSP at GSP dahil mga pribadong entity ito.

“Ang boy scout at girl scout ay parehong pribadong mga organisasyon. Bagaman nilikha ito ng batas, pribadong organisasyon ito at may mga constitutional na tanong at isyu na dapat malampasan muna kung puwede mo nga bang gawing mandatory ang membership sa isang pribadong organisasyon,” paliwanag ng senador.

Nakabinbin sa Kamara de Representantes ang House Bill No. 3035 na layong isahog ang scouting program sa elementary at junior high school curriculum sa lahat ng public at pribadong eskuwelahan sa bansa.