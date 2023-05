Bianca dapat kabahan: Yassi first crush ni Ruru

May naging rebelasyon ang Kapuso actor na si Ruru Madrid sa ginanap na press announcement ng pelikulang ‘Video City’ na collaboration ng VIVA Films at GMA Pictures.

Si Yassi Pressman ang makakatambal ng boyfriend ni Bianca Umali sa bagong proyektong ‘yon.

Nagkasama na noon sina Ruru at Yassi, at dekada na nga ‘yon sa isang proyekto ng GMA-7 at sabi ng Kapuso hunk actor, “Ang totoo, crush ko talaga si Yassi. Siya ang una kong crush sa GMA. Pero hindi niya alam, ngayon lang niya nalaman.”

Tila nagulat naman si Yassi sa nalaman at hindi na nga nakapag-react nang hingan ito ng komento.

May time raw na nakikita ni Ruru si Yassi sa village kunsaan ito nakatira. Tagaroon daw kasi ang coach ni Ruru at doon siya tumatakbo.

Hindi raw siya lumalapit kay Yassi dahil nahihiya siya. Baka hindi na raw kasi siya kilala ng dalaga.

“Sobrang natuwa po ako na makakatrabaho ko si Yassi. Kasi ‘yun nga, katulad ng sinabi ko, ten years ago na no’ng makatrabaho ko si Yassi.

“Ten years ago na no’ng magkita kami, pero sa 10 years na ‘yon, nakita ko rin ang growth ni Yassi as an actress, as a performer. Kumbaga, sa social media ko na lang siya nakikita. Kaya nahihiya akong lumapit baka kasi ‘di na niya ko kilala.”