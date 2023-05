Bagong buwis dadaan sa ‘butas ng karayom’

Tiniyak ni Senador Francis “Chiz” Escudero na hindi magiging madali ang paglusot sa Senado ng mga panukala para magpatupad ng bagong buwis sa bansa.

“Hahadlangan ko at titiyakin ko na dadaan ‘yan sa butas ng karayom bilang miyembro ng Senado,” wika ni Escudero sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Nauna rito ay iniulat ng Department of Finance (DOF) na itutulak nila ang bago at mas mataas na buwis sa sugary drinks, motor vehicles, at iba pa. Hangad daw ng ahensiya na makalikom ng P81.9 bilyon sa unang taon ng implementasyon nito.

Tanong naman ni Escudero, bakit naghaha­ngad ng karagdagang revenue ang DOF kung ipinagmamalaki ng Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC) na palaging nakakamit ang revenue target.

“May tanong akong simple sa DOF. Nitong mga nagdaang quarter pinagyabang ng BIR at ng Bureau of Customs na na-meet daw nila ang target nila. Aba eh kung name-meet nila ang target nila ano ang rason para magdadagdag tayo ng buwis?” katuwiran ng senador.

Aniya, maliban sa pagpataw ng panibagong buwis, dapat ay pag-ibayuhin ng BIR at BOC ang pangongolekta ng buwis.