Angel Canino, Lady Spikers kakatayin na Lady Bulldogs

Schedule ngayon

(SM Mall of Asia Arena)

1 pm – Individual Awards

2 pm – UST vs NU (men)

4 pm – NU vs NU (women)

HANDA nang itudla ni La Salle Lady Spiker Angel Canino at mga kasangga ang palaso upang walisin ang NU Lady Bulldogs sa best-of-3 Finals Game 2 at kopoin korona ng 85th UAAP women’s volleyball tournament ngayon (Linggo) sa SM Mall of Asia Arena.

“Ang mindset lang namin, sinasabi ko lang sa sarili ko na ilabas na ang puwede pang ilabas kasi wala na eh, nandito na, ito na ang totoong laban,” sey ng 5-foot-11 super rookie hitter nakauana sa serye sa five-set win.

Nanalasa ng 21 points at 14 digs, inaasahang aayudahan si Canino nina Jolina Dela Cruz, Thea Gagate, Fifi Sharma, Leah Malaluan, Shaveena Laput, Amie Provido, libero Justine Jazareno at ace playmaker Mars Alba.

Alas-4:00 ng hapon papasok sa playing court ang magkabilang kampo. Idaraos muna ang individual awards ceremony sa ala-1:00 ng hapon at magsasalpukan sa ala-2:00 ng hapon ang NU Bulldogs (1-0) at Santo Tomas Growling Tigers (0-1).

Pero desididong humirit si reigning ROY/MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen at mga kasamahan upang makapuwersa ang defending champion ng winner-take-all Game 3.

(Gerard Arce)