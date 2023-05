Vilma parang ‘di tumatanda, ang galing pa ring sumayaw

‘Certified ageless’ ang bansag ngayon sa Star for all Seasons na si Vilma Santos nang ibahagi niya sa social media ang TikTok video na nagpapakita ng kanyang dance moves.

Sa nasabing video, mapapanood ang pagsasayaw ni Ate Vi suot ang isang spandex two piece black outfit at rubber shoes. Nakapatong sa kanyang sports outfit ang isang mahabang puting polo.

Manghang-mangha ang netizens sa walang kupas na husay ni Ate Vi sa pag-indayog ng kanyang katawan na animo’y nasa prime pa rin ng kanyang kabataan.

Maluluma ang millenials sa lambot ng katawan ni Ate Vi sa kanyang mga kembot.

Idagdag pang maganda pa rin ang hubog ng kanyang pigura, na walang makikitang na-haggard ito ng panahon o walang bakas ng kanyang edad.

No wonder na nanatiling fit and healthy pa rin si Ate Vi at dahil ‘yon sa pagsasayaw at exercise.

Nanawagan ang netizens at fans sa mga TV network na bigyan uli ng sariling dance show si Ate Vi o kaya ay i-guest siya kasama younger stars at pagsayawin.

Bakit nga ba hindi makipag-dance number si Ate Vi kina Kim Chiu, Maja Salvador o iba pa sa ‘ASAP Natin ‘To’?

Kilala bilang magaling sumayaw sina Kim at Maja kaya ang bongga kung magkakasama-sama sila ni Ate Vi, ha! (Rey Pumaloy)