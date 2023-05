Tagumpay ng isang Nanay

Ang pagiging ina ay isang makabuluhang paglalakbay. Dito natin nararanasan ang pagmamahal na akala natin ay hindi natin mararamdaman. Apat po ang aking anak at bawat isa sa kanila ay regalo mula sa Maykapal.

Kaakibat ng ligaya ng pagiging ina ay ang ating sakripisyo para magampanan ang ating tungkulin sa ating mga anak. Mula sa mga gabing walang tulog hanggang sa pagbalanse ng maraming responsibilidad, talagang malaking hamon ang maging nanay.

Kaya hayaan ninyong ibahagi ko ang ilang karaniwang pakikibaka na kinakaharap natin bilang nanay at ilang tips para mapagtagumpayan ang mga ito.

1. Mahalaga ang Pangangalaga sa Sarili. Marami sa atin ang napapabayaan na ang sariling kapakanan habang inuuna ang ating mga anak. Pero tandaan na ang pag-aalaga sa ating sarili ay hindi makasarili: kailangan natin ito para sa ating pisikal, mental, at emosyonal na kalusugan. Pumuslit ng oras para mag-recharge. Maglaan ng “me” time para makapagmuni-muni. Ang pag-aalaga sa sarili ay daan para mas magampanan natin anuman ang ating mga tungkulin.

2. Tanggapin na hindi tayo perpekto. Guilty din ako minsan na pine-pressure ko ang sarili ko na maging perpektong nanay. Pero mas lalo lang tuloy nating nararamdaman na kulang na kulang tayo. Tanggapin natin na okay lang na magkamali at kasama ito sa ating journey. Tandaan, mas importante ang kalidad ng oras na ginugugol natin sa ating mga anak, at hindi pagiging perpekto.

3. Maghanap ng support system. Mahirap talaga ang maging nanay lalo na sa mga first-timers kaya napakahalaga na bumuo ng matibay na support system. Makipag-ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, at kapwa mga ina na pwedeng magbigay ng payo, o praktikal na tulong. Mas gagaan ang journey kung mayroon tayong mga mapapagkatiwalaang kaibigan at kamag-anak na nakakaunawa sa ating pinagdadaanan.

4. Maging masinop hindi lang sa materyal na bagay kundi sa oras. Kailangang mabalanse natin ang responsibilidad bilang nanay lalo na kung tayo rin ay naghahanapbuhay. Importante rin na napapag-usapan natin ito kasama ang ating partner o sino mang kaagapay sa pag-aalaga ng mga bata.

5. Ipagdiwang ang Maliliit na Tagumpay. Importante na sa kabila ng mga pagsubok ay matuto tayong ipagdiwang, kahit ang maliliit na tagumpay. Mula sa pagtapos ng maraming gawain hanggang sa pagsaksi sa mga milestone ng ating anak, maglaan ng oras para pahalagahan ang ating mga nagawa.

At ngayong mother’s day, sama-sama nating ipagdiwang ang hirap, tagumpay, at masasayang sandali ng pagiging ina. Tandaan natin na ang bawat hakbang na tinatahak natin ay naglalapit sa atin sa pinakamahusay na bersyon ating sarili bilang mga nanay.

Happy mother’s day sa ating lahat.