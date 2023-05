Swak sa West Finals! Nikola Jokic, Denver idinispatsa Phoenix

MULING nagtistis si Nikola Jokic ng triple-double, inayudahan ng 26 points ni Jamal Murray, at sinipa ng Denver ang Phoenix via 125-100 win nitong Huwebes.

Tinapos ang semis sa anim na laro, abante sa West finals ang Nuggets laban sa mananaig sa Lakers-Warriors series.

Tumapos si Jokic ng 32 points, 10 rebounds, 12 assists at 3 steals, may ambag pang 21 markers si Kentavious Caldwell-Pope – 17 sa first quarter.

Dalawang taon na ang nakakaraan ay winalis ng Phoenix ang Denver sa postseason second round. Talo din ang Nuggets sa Lakers sa limang laro sa conference finals noong 2020 sa Florida bubble.

Nagkasa ng 23-2 run sa dulo ng opening period ang top-seeded Denver at hindi na nakapalag ang Suns sa sariling teritoryo. Bumuka pa ang lead sa 81-51 sa halfitme.

Binitbit ng 31 points mula 7 for 9 shooting sa 3s ni Cameron Payne ang Phoenix, may 23 si Kevin Durant. Diyeta sa 4 of 13 shooting si Devin Booker tungo sa 12 points, 8 assists.

(Vladi Eduarte)