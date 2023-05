Smart Prepaid 5G SIM, merong up to 21 GB FREE data

Mas malaking data freebie ang handog ng Smart Prepaid 5G SIM, na ngayon ay merong up to 21 GB FREE data para sa mag-re-register at mag-a-activate nito.

Available ang Smart Prepaid 5G SIM sa mga suking tindahan, accredited retailer, Smart Online Store at Smart Flagship Store sa Lazada at Shopee for only Php40.

Para ma-claim ang up to 21 GB FREE data, kailangan lang na i-register muna ang bagong SIM sa smart.com.ph/simreg.

Kapag ito ay na-aactivate na, makakatanggap ang customer ng 5 GB FREE Data, 30 minutes AllNet Calls, at 100 AllNet Texts.

Para makuha naman ang natitirang 16 GB FREE data, kailangan lang i-download at mag-sign up sa GigaLife App, na available sa Apple App Store at Google Play Store. Kailangan ding mag-load ng at least Php200.

Bukod sa 16 GB ay makakatanggap din ng AllNet Call at Points.

Ang All-New Smart Prepaid 5G SIM ay powered ng Smart, na hinirang bilang fastest and best mobile network sa Pilipinas for Q1-Q2 2022 at Q3-Q4 2022 ng Ookla, ang global leader for mobile and broadband network intelligence.

Patuloy ring hinihikayat ng Smart ang mga customer nito na i-register ang SIM alinsunod sa SIM Registration Act, na layong maprotektahan ang mga mobile user mula sa mobile phone-aided crimes tulad ng text scams.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SIM Registration, visit https://smart.com.ph/Pages/simreg-faqs.