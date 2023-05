Sinukuan buhay sa bundok, 50 BIFF nagbalik-loob

Personal na sinaksihan ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. ang pagsuko ng 50 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) sa Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) Headquarters sa Camp Brig. Gen Salipada K Pendatun, Parang, Maguindanao kahapon nang umaga.

Sa kanyang pahayag, binati ni Acorda ang mga nagbalik-loob na mga miyembro ng BIFF sa pagsuko sa magulong buhay sa bundok at pagyakap sa kapayapaan at pakikipagtulungan para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya at komunidad.

“This event marks a crucial step towards lasting peace and reconciliation in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM),” ani Acorda.

Iprinisinta rin ni Acorda sa mga sumukong BIFF ang ‘PEDTABANGA TANU’ livelihood assistance program para matulungan silang makabalik sa buhay-sibilyan at magkaroon ng pagkakakitaan sa kanilang muling pagsisimula.

Nagsagawa rin si Acorda ng command conference dito kung saan pinasalamatan niya ang mga tauhan ng PRO-BAR, sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang law and order sa rehiyon. (Edwin Balasa)