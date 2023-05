Romualdez: Ekonomiya ng ‘Pinas matatag kay Marcos

Ibinida ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na maayos na pinangangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ekonomiya ng bansa at ito’y napatunayan sa nakitang mas mataas na economic growth kumpara sa inaasahan para sa first quarter ng 2023.

Pahayag ito ni Romualdez kasunod sa report ng Philippine Statistics Authority (PSA) na nagsasaad na lumago ang ekonomiya ng 6.4 percent sa unang tatlong buwan ng kasalukuyang taon.

“The 6.4-percent growth in the first quarter is almost in the middle of this year’s expansion goal of 6 percent to 7 percent.So our first quarter growth rate is within target,” ayon kay Romualdez.

Sinabi pa ng House leader na ang Pilipinas ay kasama sa ‘star economic performer’ sa first quarter sa mga ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) members, dagdag ang China at India.

Dahil na rin dito, asahang ibubuhos rin ng pamahalaan ang pagtustos nito sa mga infrastructure at social services na magiging daan para sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. (Eralyn Prado)