Richard nadala sa pang-aasar ni Baron

Ang bobongga ng fight scenes ni Richard Gutierrez sa ‘The Iron Heart’. At ‘kaloka lang na may mga week pala na halos araw-araw ay nakikipagbugbugan siya, ha!

At sa ngayon, ang bugbugan daw kay Baron Geisler ang isa sa mga paborito niya.

“One of my favorite fight scenes na ginawa ko recently ay ‘yung sa amin ni Baron. Kasi si Baron, napakahusay, nakakadala ‘yung acting niya. Talagang mapu-provoke ka sa kanya.

“In tense ang character, acting niya, at nang-aasar, kaya madadala ka talaga.

“‘Yung fight scene kasi namin ni Baron, siya ‘yung highlight ngayon, kasi involved ang family, kaya may drama aspect din siya. Very challenging siya.

“We shot that on our first few days in Cebu, during one of our cycle. So, imagine coming from Manila, coming from rest period, pagbalik namin ng Cebu, ‘yun agad ang kinunan naming first 2 days,” kuwento ni Richard.

Anyway, todo pasasalamat naman si Baron kay Richard nang malaman niya ang kuwentong ‘yon ng bida ng ‘The Iron Heart’. (Dondon Sermino)