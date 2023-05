Pisay student nasungkit P20 milyon pang-college

Pangarap lang noon, abot-kamay na ngayon! Ito ang inspiring story ng 18-anyos Pisay student na natanggap sa isang prestihiyosong unibersidad sa Amerika kasama ng P20 milyon bilang financial aid.

Siya si Rya Jasmin Donelo, Grade 12 student mula Philippine Science High School – Cagayan Valley Campus. Nakapasa siya sa Smith College sa Massachusetts, US.

Aniya sa kanyang Facebook post, “They have awarded me a full-ride aid amounting to 20 million pesos. This covers all four years of my tuition fee, room and board, and health insurance. They even waived my enrollment deposit which could’ve cost 25,000 pesos and gave me an additional Start Up Grant worth 55,000 pesos that will help me with my expenses as I transition to my first-year.”

Bukod dito, nag-alay din si Rya ng pagpapasalamat sa lahat ng tao na nasa likod ng tagumpay niyang ito mula sa kanyang mga magulang, kaibigan, propesor, mentor, at mga organisasyon na kanyang kinabibilangan.

Ang kursong in-applyan ni Rya ay Major in Chemistry at Minor in Government subalit bukas pa umano siya na mag-explore ng iba pang fields sa Smith College. (Moises Caleon)