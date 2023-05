P54M smuggled diesel nakumpiska ng BOC sa Sual, Pangasinan

Nagresulta sa pagkakakumpiska ng P54 milyong halaga ng mga smuggled diesel ang inspeksiyon na isinagawa ng Bureau of Customs (BOC) Intelligence Group sa loob ng MV Veronica-1 sa subport ng Sual, Pangasinan noong Mayo 4, 2023.

Ang naturang joint operation ay isinagawa ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ng BOC at Enforcement and Security Service (ESS) at ng Port Operations Division ng Subport of Sual, kasama ang Philippine Coast Guard (PCG), Philippine Navy (PN), Philippine National Police (PNP) Maritime Group, at local PNP.

Nakumpiska ng grupo ang tinatayang aabot sa 1,350 kilolitres ng smuggled diesel fuel na nagkakahalaga ng P54 milyon mula sa 12 compartments ng barkong MV Veronica-1.

Pinuri naman ni Customs Commissioner Bien Rubio ang operasyon.

“I commend the Port of San Fernando and the joint task force for their successful operation against smuggled fuel. This achievement is a testament to our unwavering commitment to securing our borders and protecting our economy from the adverse effects of smuggling,” anang Commissioner.

“Rest assured that the Bureau of Customs will continue to work closely with our partner agencies to strengthen our intelligence gathering and border security measures to prevent similar attempts in the future,” dagdag pa niya.

Sa kanyang panig, binigyang-diin ni CIIS Director Verne Enciso ang kahalagahan ng inter-agency coordination.

Habang nagiging mapangahas ang mga smuggling groups sa kanilang mga aktibidad, iginiit niya ang pangangailangan ng mas pinalakas na koordinasyon na magreresulta sa mas matatagumpay na mga operasyon.

Nabatid na ipinagpatuloy ng grupo ang inspeksiyon kasunod ng paglalabas ng Pre-Lodgement Control Order (PLCO) noong Mayo 3, 2023 laban sa subject vessel na hinihinalang naglalaman ng smuggled fuel.

Ang mga samples na kinuha mula sa 12 compartments para sa fuel testing ay nakakuha ng markang “failed” sa una at ikalawang pagsusuri gamit ang Mobile Fuel Analyzer.

Ipinag-utos naman ng Port of San Fernando ang agarang pagkumpiska sa mga smuggled diesel at sa may dala ditong barko, bilang pagtalima sa pertinent Customs laws, rules, and regulations.

Tinukoy ni Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvymax Uy kung paanong ang ginawang mabilis na aksiyon ng kanilang intelligence agents ay nagresulta sa pagkuha ng kinakailangang impormasyon upang maaresto ang barko at makumpiska ang smuggled diesel.

“As long as our Customs agents and other agencies continue to be relentless, our pursuit of smuggling activities and the people behind them would succeed,” aniya.