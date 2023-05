P12M imported shabu nasabat

Dinakip ang isang 42-anyos na lalaki matapos nitong tanggapin ang isang parcel na naglalaman ng P12 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu mula sa Amerika sa isinagawang controlled delivery noong Huwebes sa Mandaluyong City.

Sa ulat, nasabat ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency Central Luzon (PDEA 3) ang P12,240,000 halaga ng umano’y shabu sa Port of Clark mula sa San Jose City sa California, USA noong Martes.

Isang Joel Reyes, alyas Kyle Puna Sanchez, ang nakalagay na consignee sa parcel dahilan para ilatag ng PDEA, Bureau of Customs (BOC) Port of Clark, PDEA National Capital Region at lokal na pulisya ang controlled delivery operation laban dito.

Dinakip ang suspek nang tanggapin nito ang paketeng naglalaman ng 1,808 gramo ng umano’y imported shabu noong Huwebes sa kanyang tahanan sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City.

Sinabi ng PDEA na natanggap nila ang impormasyon sa pagdating ng imported shabu sa bansa mula sa kanilang counterparts sa International Cooperation and Foreign Affairs Service (ICFAS).

Kakasuhan si Reyes ng paglabag sa Section 4 o Importation of illegal drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.