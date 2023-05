Mayroon Pa Bang Covid?

Kaliwa’t kanan ang tanong sa atin itong mga araw na nakalipas tungkol sa Covid19.

Kakaanunsyo ng World Health Organizatio o WHO ang katapusan ng Covid19 global emergency kamakailan, at nanunumbalik na nga sa dati ang sitwasyon sa iba’t ibang bahagi, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo.

Ngunit, bakit sinasabi ng mga ibang local na pamahalaan (local government o LGU) na ibinabalik ang level 1 na alerto sa kanilang lugar at ineenganyo muli ang pagsuot ng mask. Sa katunayan, mayroon tayong pasyente na linagnat, ating pinagawan ng RT PCR, at nagreklamo kung bakit kailangan ilagay sa isolation ngayon na hindi na nilalagnat at halos wala na ang pananakit ng katawan. At “bakit ang tagal bago lumabas ng resulta, hindi ba wala pang isang oras ay dapat may resulta na? May Covid pa ba?”, aniya.

Meron na meron pang Covid19. Hindi ito nawala at marami pa din ang naaapektuhan nito. Ipinaliwanag natin dati na ang deklarasyon ng WHO ay tapos na ang klasipikasyon na pandemya. Ngunit hindi nito sinasabi na wala na ang Covid19.

Ang klasipikasyon ng pagkalat ng isang sakit ay matatawag na epidemic, endemic at pandemic. Ang epidemya ay nangangahulugan na tumataas ang bilang ng isang sakit sa isang lugar. Ang endemya ay naroroon lamang sa lugar nananatili ang karamdaman, at ang pandemya ay makikita at umabot na sa buong mundo, katulad ng nakalipas na tatlong taon. Natapos ang Abril sa mahigit sa apat na libong kaso ang naireport ng Department of Health (DOH). Ngunit pagkalipas ng isang linggo palang itong buwan ng Mayo ay mahigit doble ang bilang at lagpas na sa siyam na libo. Kaya nga ineenganyo muli ang pagsuot ng mask at sa ilang lugar ilinagay muli ang level 1 alert status. Hindi naman ipinipilit ang pagsuot ng mask maliban kung nasa ospital, klinika o laboratoryo. Boluntaryo pa din ang pagsuot nito sa karamihan, ngunit mas mainam nang magsuot kung senior citizen o di kaya immunocompromised.

Ngunit bagamat wala sa kategorya nito, kung masama ang pakiramdam, nilalagnat, lalo na kung inuubo at sinisipon, mas maganda na magsuot na lamang. Dahil dito, sinusunod pa din ang mga lokal na protocol ukol sa quarantine at isolation.

Isa pa din sa mahalagang eksaminasyon ang RT PCR o reverse transcription polymerase chain reaction test. Nakasanayan na ng karamihan ang pagswab ng ilong at lalamunan. Hindi dapat ito maipagpalit sa antigen test na ilong lamang ang sinaswab. Ang una ay ay mas matagal ng di hamak kaysa sa pangalawa. Inaabot ang una ng 12 oras kumpara sa pangalawa na 15 minuto lamang. Ang una ay nakikita ang genetic material ng Covid virus, ang pangalawa ay sensitibo, ngunit mababa ang accuracy kumpara sa na una. Itong mga eksamin na ito ay maaaring magpositibo pa din kahit hindi na nakakahawa, kaya ang mahalaga ay ang bilang ng araw kung kailan nagkasakit at kung wala naman sintomas ay kung kailan nag positibo sa test. Limang araw pagkalipas ng mga ito ay maaaring hindi na nakakahawa, ngunit kung gustong makasiguro ay magantay at magisolate ng 10 araw. Hindi na ito nakakahawa kahit mag positibo pa, kaya pinakamahalaga ay magpatingin sa inyong doktor kung may nararamdaman, sakit , o nagdududa kung nahawa sa isang nagkaCovid.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe! Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center.