Marian proud sa digital poster ni Dingdong sa Times Square

Halatang excited at proud si Dingdong Dantes dahil sa bago niyang endorsement.

Bakit nga ba hindi, institusyon kasing matatawag at may legacy na sa buong mundo ang Police eyewear na bago niyang endorsement.

At isang malaking karangalan nga na si Dingdong ang kauna-unahang Pinoy na kinuha bilang celebrity endorser ng nasabing brand.

Ang naging Instagram post ng Kapuso Primetime King dito, “Excited to announce that I’m now the first Filipino endorser of Police Eyewear! As someone who values style and function, I’m proud to represent a brand that offers both.

“And as a firm believer in defying norms and making a difference, it’s an honor to join the audacity movement with Police Eyewear.”

Very proud din na ipinost ni Dingdong na katulad ng ibang local celebrities, makikita na rin ang billboard niya sa Times Square.

Tinawga niyang multi-tasker ang sarili dahil habang nagte-taping daw siya para sa ‘Amazing Earth’, ang campaign photo naman niya ay ipina-flash sa Times Square.

“Just call me the master of multitasking with my Police shades on, of course.”

Sobrang proud naman ang misis niyang si Marian Rivera sa digital billboard ni Dingdong sa Times Square. (Rose Garcia)