Justin Brownlee, Gilas bawal nang kumurap

Laro ng Gilas: (Mayo 13/Sabado)

2:00pm — Philippines vs. Singapore

PILIT babangon ang 2021 Hanoi Games silver medalist Gilas Pilipinas sa nalasap na nakatutuyang kabiguan at isalba ang natitira nitong tsansa sa kampeonato sa pagsagupa sa Singapore sa huli nitong laro ngayong Sabado sa Group A ng men’s basketball eliminations sa 32nd Southeast Asian Games na ginaganap sa Morodok Techo Elephant Hall 2 sa Phnom Penh, Cambodia.

Pwersadong ipanalo ng maraming beses tinanghal na kampeon na Gilas sa ganap na alas-2 ng hapon ang pakikipagharap nito sa Singapore upang maokupahan ang kinakailangan na ikalawang silya sa bawat grupo na uusad sa matira-matibay na semfinal round.

Bitbit ng Gilas ang 1-1 panalo-talong kartada matapos na magwagi sa Malaysia (94-49) at mabigo sa emosyunal na laban sa host na Cambdia (68-79).

Kailangan nitong ipanalo ang huling laban upang maiwasan ang posibleng pagtatabla sa Malaysia na bitbit din ang katulad na karta.

Huling makakalaban ng Malaysia ang host na Cambodia.

Wala pa naman naitatalang panalo ang Singapore matapos ang dalawang laro matapos mabigo sa Cambodia, 60-85, at Malaysia, 70-93.

Nalasap ng Gilas Pilipinas ang 68-79 kabiguan Huwebes sa unang pagkakataon sa kamay ng mga Cambodian na nagbago mula sa pagiging doormat tungo sa pagiging medal contender sa ipinarada nitong kabuuang anim na mga naturalized player.

Naapektuhan din ang laro ng mga Pinoy sa sobrang init ng playing venue pangunahin sa naturalized player na si Justin Brownlee na hingal na hingal at nakipaglaban sa mga cramp sa gitna ng mainit na stadium.

“It was just a terrible first half for us,” sabi lamang ni Gilas coach Chot Reyes. “You saw what happened. Justin couldn’t move, severely dehydrated. The heat really got to him. But later on, he played better but then he was cramping up already because he lost too much fluids.”

Tanging si Christian Standhardinger ang naasahan ng Gilas na may 14 puntos at 11 rebounds, habang si Chris Newsome ay may 11 puntos sa kabila ng matinding pagkapagod sa ikatlong quarter.

Ang ibang miyembro ng Gilas ay lubha din nahirapan sa taraflex flooring.

(Lito Oredo)