Joshua nakakatakam sa topless scene

Puring-puri ng Regal Entertainment producer na si Roselle Monteverde ang lead actor ng ‘Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan’ na si Joshua Garcia.

Kahit naman ang mga nakapanood ng premiere night ng nasabing horror movie ay sobrang puri sa aktor.

Pre-pandemic at inabot ng kasagsagan ng COVID-19 nang gawin nila ang movie, kaya halatang bagets na bagets pa si Joshua sa mga eksena niya sa pelikula, pero may eksenang napag-topless siya ni Direk Chito Roño, ha!

Kahit payat pa si Joshua sa nasabing eksena, aba maraming mga nagsabing nakakatakam siya.

Inamin ni Joshua na nagkaroon din siya ng hesitation sa eksenang ‘yon, pero hindi naman daw siya kinailangang pilitin ng ni Direk, “Meron siyempre (hesitation), pero hindi naman niya ako kinailangang pilitin. Ginawa ko na lang siya kasi kailangan. At kahit wala akong katawang maipapakita.”

Hiniritan naman si Joshua ng aming editor na si Jun Lalin na, “May katawan ka na ngayon?”

“Hindi ko sinasabi,” natawang sabi niya. “Pero mas wala akong katawan noon, 2019, ilang taon ako? Twenty-one, twenty-two, ang sarap kumain at that time.”

Sa movie, solo talaga ito ni Joshua dahil wala siyang kasamang karaniwang leading lady o ka-love team.

“Masarap sa pakiramdam, kasi ang dami kong ginagawa na puro may love team. This time, parang bago rin sa akin at masaya ako na nasubukan ko siya.”

Sey pa niya, “It’s my first solo movie and lead ako with Regal. Gusto ko lang din silang makatrabaho, gusto kong ma-experience na magtrabaho sa kanila, ‘di ba? First ko rin ‘to kay Direk Chito and masaya lang ako. Kung ano mangyari, mangyari. There’s no stopping.”

Wala rin daw problema kay Joshua kung sa Prime Video streaming app ito mapapanood at hindi sa mga sinehan.

“Oo naman, tulad nga ng sabi ni Ms. Roselle, ang laki ng ipinagbago ng mga tao pagkatapos ng pandemic. Hindi rin sila masyadong nagsi-sine, mas gusto nila ‘yung mga platforms ngayon tulad ng Prime Video. At malaki rin ang pasasalamat ko na ‘yung pinaghirapan ko, mas maraming makakapanood.”

Tama!