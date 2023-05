Hopeful Stakes Race aarangkada

NAKATAKDANG sumalang ang magka-kuwadrang Grand Monarch at Earli Boating sa magaganap na 2023 Philracom “Hopeful Stakes Race” na ilalarga ngayong Sabado sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Paniguradong mapapalaban sina Grand Monarch at Earli Boating dahil kasali rin ang magkakamping Boat Buying at Winner Parade sa 1,600-meter race.

Paglalabanan ang P1.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, rerendahan nina Conrad Henson at former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema sina Grand Monarch at Earli Boating, ayon sa pagkakasunod.

Ang ibang kalahok sa karerang may P900,000 na premyo sa mananalong kabayo ay sina Badboy MJ, Borrowed Heaven, Mano Po, Rough Cut, Song Bird, Sweetie Giselle at Take A Chance.

Gagabayan naman ni class A rider Kelvin Abobo si Boat Buying, habang si John Alvin Guce ang sasakay kay Winner Parade.

Hahamigin ng owner ng segundo pwesto ang P300,000 at P150,000 sa pangatlo, habang P75,000, P45,000 at P30,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Tatanggap din ng P75,000 ang breeder ng winning horse, habang P45,000 at P30,000 ang second at third sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)